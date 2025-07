Truffa telefonica gli svuotano il conto Pensionato derubato di 100mila euro i risparmi di una vita spariti all’estero

Una crescente minaccia che mette a rischio i risparmi di tanti, come nel caso di un pensionato di Fivizzano derubato di 100mila euro tramite il sofisticato metodo del ’Caller ID spoofing’. Questa tecnica, sfruttata dai criminali informatici, permette di falsificare l’identificativo chiamante, creando un inganno difficile da riconoscere. Scopriamo insieme come difendersi da questa insidiosa truffa e proteggere i propri beni digitali.

Fivizzano (Massa-Carrara), 13 luglio 2025 – Si chiama 'Caller ID spoofing' ed è una tecnica utilizzata da criminali informatici per falsificare l'identificativo di una chiamata telefonica. In termini pratici, attraverso la falsificazione del numero di telefono, chi chiama può far apparire sul dispositivo della vittima un numero diverso da quello in uso, generalmente un numero ritenuto legittimo e affidabile. Una tecnica utilizzata in truffe telefoniche, in chiamate automatiche e in varie attività fraudolente al fine di ingannare le persone. La falsificazione del numero di chi chiama può essere ottenuta grazie a tecniche diverse: con l'uso di software o servizi che permettono di modificare le informazioni relative all'indentificatore di chiamata, prima di espletare quest'ultima.