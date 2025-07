I ragazzi a lezione di impresa

I ragazzi a lezione di impresa stanno scoprendo il mondo delle opportunità imprenditoriali, grazie a programmi innovativi e coinvolgenti. Con l’obiettivo di ispirare i giovani a diventare protagonisti del proprio futuro, Confcooperative Toscana Nord ha sostenuto progetti formativi che uniscono teoria e pratica. Sono dieci gli istituti coinvolti, dove si sono svolti seminari di grande impatto, capaci di accendere la passione e la consapevolezza imprenditoriale nei giovani.

Con l’obiettivo di far conoscere ai giovani la cultura d’impresa e guidarli a mettersi in proprio Confcooperative Toscana Nord, anche nel corso dell’anno scolastico che si è appena concluso, ha dato il suo contributo ai progetti formativi "Prepara il tuo futuro" attivato dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato e "Orientarsi al futuro", promosso dalla Camera di Commercio di Firenze. Sono dieci gli istituti dove si sono svolti i seminari di Confcooperative Toscana Nord che hanno coinvolto in tutto circa 450 tra studentesse e studenti sul tema "L’impresa cooperativa, i giovani e l’ Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I ragazzi a lezione di "impresa"

