Trump difende giudice del caso Epstein

di mantenere uniti gli sforzi per affrontare la crisi e garantire giustizia, riaffermando l'importanza di rispettare il sistema legale e di non lasciarsi influenzare da pressioni esterne.

4.48 Trump è intervenuto a difesa del suo procuratore generale Pam Bondi, sotto attacco da parte di influencer e sostenitori del movimento MAGA, che chiedono le sue dimissioni per la gestione del caso Jeffrey Epstein. La polemica è esplosa dopo la diffusione di un memorandum del DOJ e dell'FBI, che nega l'esistenza di una "lista di clienti" celebri legati al traffico sessuale di minori. Trump ha invitato alla coesione, sottolineando la necessità di unità tra i conservatori, nonostante le crescenti critiche a Bondi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

