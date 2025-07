Calciomercato Inter LIVE | la telefonata del Galatasaray per Calhanoglu Acerbi mai così in bilico! I dubbi di Asllani

Il calciomercato dell'Inter è un autentico palcoscenico di emozioni, con indiscrezioni, incontri e trattative che si susseguono senza sosta. Dalla telefonata del Galatasaray a Calhanoglu alle incertezze di Acerbi e i dubbi su Asllani, il club nerazzurro lavora incessantemente per rafforzarsi e puntare al massimo livello. Segui con noi tutte le novità in tempo reale, perché in casa Inter il mercato non si ferma mai.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: la telefonata del Galatasaray per Calhanoglu, Acerbi mai così in bilico! I dubbi di Asllani

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - telefonata - galatasaray

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

VIVERE L'INTER Vai su Facebook

Calhanoglu resta? Marotta e Chivu convinti. Il retroscena sulla telefonata del Gala ad Ausilio; Inter, telefonata calda Calha-Lautaro ma il caso resta. E il prezzo del turco scende; Biasin: “Siete sicuri su Calhanoglu? Io so una verità diversa. Ederson? Non credo si faccia”.

Calciomercato Inter LIVE: la telefonata del Galatasaray per Calhanoglu, Acerbi mai così in bilico! I dubbi di Asllani - Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Si legge su informazione.it

Calhanoglu resta? Marotta e Chivu convinti. Il retroscena sulla telefonata del Gala ad Ausilio - Il Galatasaray non ha ancora presentato una vera e propria offerta per il centrocampista che potrebbe rimanere ancora all'Inter ... Riporta fcinter1908.it