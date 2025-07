Disabile bloccata al binario Ascensori fuori uso aiutata dai pompieri

Un viaggio pianificato con cura si è trasformato in una prova di resistenza e solidarietà. La storia di Chiara Calcinai, bloccata sul binario di Pontedera a causa di un ascensore fuori uso, mette in luce le criticità ancora presenti nei sistemi di accessibilità. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato il peggio. È ora di riflettere e agire per garantire a tutti i diritti di mobilità e autonomia.

Pontedera (Pisa), 13 luglio 2025 – Doveva essere un semplice viaggio in treno, come tanti altri, ma invece è diventato un’odissea. E’ il racconto di una disabile che, una volta arrivata alla stazione di Pontedera, ha trovato l’ascensore guasto nonostante che il viaggio fosse stato pianificato per tempo e nei minimi dettagli. Per questo motivo, Chiara Calcinai è rimasta intrappolata sul marciapiede del binario 4 con la sua carrozzina, per un’ora, in attesa che qualcuno la aiutasse a uscire dalla stazione. A raccontare questa storia è la stessa protagonista che ieri l’altro è salita sul treno partito da Pisa alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disabile bloccata al binario. “Ascensori fuori uso, aiutata dai pompieri”

