Cava Fornace, un tema che divide la comunità versiliese, rimane al centro del dibattito pubblico. Mentre la linea unitaria sostiene la messa in sicurezza e la chiusura definitiva, il progetto presentato da "Programma Ambiente Apuane" per il sistema di drenaggio del percolato ha acceso nuove tensioni, complicando ulteriormente la situazione. I cittadini sono chiamati a confrontarsi con decisioni cruciali per il futuro della loro terra e della loro salute.

La linea comune è sempre la solita: Cava Fornace va messa in sicurezza e chiusa per sempre. Ma la politica versiliese è divisa dopo che il gestore, " Programma ambiente Apuane ", ha presentato alla Regione un progetto per il sistema di drenaggio del percolato, danneggiato a causa del crollo dell’argine avvenuto nel maggio 2024 all’interno della discarica. Nell’edizione di ieri il " Comitato cittadino contro la discarica " aveva espresso contrarietà dato che entro fine luglio il gestore deve consegnare il progetto legato al Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) e ottemperare alle prescrizioni contenute nella diffida della Regione ai fini della messa in sicurezza del sito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cava Fornace, il progetto dei gestori divide

