Turismo in 5 mesi boom di presenze a Bari | crescita oltre il 20% ma è maglia nera sui trasporti

Nei primi cinque mesi dell’anno, Bari si conferma protagonista nel panorama turistico italiano, con un incremento delle presenze superiore al 20% rispetto al 2024. Un vero e proprio boom che testimonia il crescente fascino della città. Tuttavia, non mancano le sfide, come il record di 232 maglie nere sui trasporti. La domanda ora è: come potrà Bari consolidare questa crescita e migliorare la qualità dei servizi?

Turismo in crescita e numeri estremamente positivi nei primi cinque mesi dell?anno. A Bari si è registrato oltre il 20% di presenze rispetto al 2024, nel periodo compreso tra gennaio e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Turismo, in 5 mesi boom di presenze a Bari: crescita oltre il 20%, ma è maglia nera sui trasporti

In questa notizia si parla di: turismo - mesi - presenze - bari

Turismo, primi 5 mesi a gonfie vele: “E questa sarà un’estate straordinaria” - Il turismo in Umbria vola alto nei primi cinque mesi del 2025, confermando la sua stagione da record e promettendo un’estate da sogno.

Boom di presenze turistiche in Puglia nei primi cinque mesi del 2025! Secondo i dati dell’Osservatorio Turistico di A.Re.T. Pugliapromozione, tutte le province crescono, con Lecce (+21,7%) e Bari (+21,1%) in testa. Quasi il 75% delle presenze si concentr Vai su Facebook

Turismo in Puglia, crescono gli arrivi nei primi cinque mesi dell'anno: +21% di presenze a Bari; Non si arresta il turismo in Puglia: in 5 mesi mezzo milione di presenze in più, crescono gli stranieri; Il turismo vola a giugno: in Salento +4% di presenze. A Bari 70mila in 7 giorni.

In Puglia 587mila presenze di turisti in 5 mesi, 52,7% stranieri - Fra gennaio e maggio 2025 sono stati 268mila gli arrivi di turisti in Puglia, il 19,1% in più rispetto all'anno scorso, le presenze sono state 587mila, con un aumento del 18,2% ... Segnala msn.com

Turismo in Puglia, crescono gli arrivi nei primi cinque mesi dell'anno: +21% di presenze a Bari - Intanto la Regione lancia 'Puglia Core', la nuova programmazione unitaria con uno stanziamento di 156 ... baritoday.it scrive