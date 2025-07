Morto nell’incidente a 37 anni parte la raccolta fondi

Il dolore per la perdita di Matteo Caruso, morto a soli 37 anni in un tragico incidente, unisce la comunità di Lastra a Signa in un gesto di solidarietà e supporto. La raccolta fondi avviata rappresenta un abbraccio collettivo, un segno tangibile di vicinanza a una famiglia colpita dal dolore. In momenti così difficili, il gesto di tutti diventa un faro di speranza e conforto. Perché, anche nel lutto, la solidarietà può fare la differenza.

Lastra a Signa, 13 luglio 2025 – Dolore, rabbia e solidarietà per la scomparsa di Matteo Caruso. Non si ferma, a Lastra a Signa, la mobilitazione partita dopo il tragico incidente in via Vecchia Pisana. Così, se da un lato c’è chi ha lanciato una raccolta fondi per la famiglia del ragazzo (al link https:gofund.me98a8f638 ) “con lo scopo di offrire un piccolo aiuto, un abbraccio collettivo che possa alleviare, anche solo in parte, il peso di questo dolore”, dall’altro c’è chi è tornato a porre l’attenzione sull’estrema pericolosità della strada. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto mentre, alle 21 di giovedì, il 37enne scendeva da Malmantile verso Lastra, a bordo della sua Mini Cooper vecchio modello, insieme a un amico di 43 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto nell’incidente a 37 anni, parte la raccolta fondi

In questa notizia si parla di: incidente - raccolta - fondi - morto

Valeria Necchi morta in un incidente: “Aveva lottato e sconfitto 5 volte la malattia. Il suo esempio mi dà la forza”. Raccolta fondi per la ricerca - Valeria Necchi, combattente che aveva sconfitto la malattia cinque volte, ci ha lasciato tragicamente in un incidente a Milano.

Raccolta fondi per il figlio malato di cancro, il bimbo muore ma i genitori non restituiscono i soldi: «Ci porteremo l'altra figlia a Disneyland» Vai su Facebook

Fiilppo Colacicco: raccolta fondi per la famiglia dell'agente morto in un incidente stradale; William Procopio, raccolta fondi per aiutare moglie e figli del 34enne morto in un incidente; Dorina Bardhi morta in un incidente, la famiglia lancia la raccolta fondi e raggiunge 27mila euro.

Volontario morto nell’incidente, la Croce Rossa lancia raccolta fondi ... - Volontario morto nell’incidente, la Croce Rossa lancia raccolta fondi per rimpatriare la salma di Fily La Spezia, il giovane volontario è deceduto giovedì scorso in un incidente stradale sulla A12 ... Da lanazione.it

Migrante morto in incidente,raccolta fondi per riportarlo a casa - Migrante morto in incidente,raccolta fondi per riportarlo a casa Coinvolti il Comune, i cittadini, il datore di lavoro POLLA (SALERNO) , 23 novembre 2024, 14:44 ... Secondo ansa.it