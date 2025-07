Mare a bollore | E il pescato costa di più

In un scenario di mare in ebollizione e prezzi del pescato alle stelle, il settore ittico si trova a affrontare una vera e propria tempesta perfetta. Lisandro Benedetti Cecchi, biologo marino di fama, delinea le cause di questa escalation, rivelando che le tariffe al banco sono destinate a salire ancora. Le stime, infatti, sono impietose: i prezzi del pesce in Toscana sono destinati a diventare un vero e proprio salasso per i consumatori.

"L’allarme sull’aumento dei prezzi del pescato è frutto di una combinazione di fattori multipli che si sono abbattuti sui nostri mari. Potremmo definirla una tempesta perfetta". A dirlo è Lisandro Benedetti Cecchi, biologo marino e professore ordinario di Ecologia all’UniversitĂ di Pisa, che analizza le ragioni dietro l’impennata dei prezzi del pesce sui banchi del mercato. Le stime sono infatti impietose: i prezzi del pesce in Toscana sono aumentati in media del 6-8% rispetto all’anno precedente, mentre oltre il 27% delle famiglie ha dichiarato di aver ridotto il consumo di prodotti ittici per motivi economici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mare a bollore: "E il pescato costa di piĂą"

