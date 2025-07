Addio alla Ca’ del Liscio | In Romagna c’erano 80 locali ormai sono tutti scomparsi

Addio alla Ca’ del Liscio, simbolo indiscusso della tradizione romagnola, che con i suoi 80 locali è ormai un ricordo affievolito. A Ravenna, Guido Zampiga rivive quei mitici anni Ottanta e Novanta, tra musica, balli e amicizie, raccontando come la balera di via Dismano abbia segnato intere generazioni. La nostalgia si mescola con il rispetto per un patrimonio culturale che non si dimentica. Un viaggio nel tempo attraverso le note che hanno fatto ballare l’Italia.

Ravenna, 13 luglio 2025 – Parlare con il 77enne ravennate Guido Zampiga, amico e collaboratore storico di Raoul Casadei, direttore di sala della Ca’ del Liscio per 23 anni, significa ripercorrere come fossero istantanee i mitici anni Ottanta e Novanta, quelli del ballo, delle orchestre e della famosa balera romagnola di via Dismano. Ci sono tanti bei ricordi personali e professionali, venati da inevitabile nostalgia, soprattutto da quando si è appreso che il ‘tempio’ di Casadei – ribattezzato ‘Ca’ del Ballo’ da quando è stato rilevato dal gruppo Angeletti – è andato all’asta. Zampiga, cosa ha rappresentato per lei Raoul Casadei scomparso nel marzo 2021? “Un amico da ben 52 anni che mi ha regalato un’incredibile esperienza di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio alla Ca’ del Liscio: “In Romagna c’erano 80 locali, ormai sono tutti scomparsi”

