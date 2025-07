Nuovo grido d’allarme dei sindacati Vigili del fuoco organici miseri

Preoccupanti segnali di allarme emergono dal fronte dei vigili del fuoco a Castiglione della Pescaia, dove organici insufficienti mettono a rischio la sicurezza di tutti. L’incidente al campeggio “Santapomata” ha evidenziato ancora una volta le criticità di un sistema già sotto stress. La Fp Cgil Grosseto e i vigili del fuoco chiedono interventi immediati: è ora di ascoltare le loro richieste e garantire risorse adeguate per tutelare i cittadini e gli operatori.

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 13 luglio 2025 – L’ incendio che si è sviluppato all’interno del campeggio “Santapomata” riporta a galla questioni ancora irrisolte. E’ quello che chiedono la Fp Cgil Grosseto insieme alla Fp Cgil dei vigili del fuoco. “Lo avevamo detto – dicono in maniera congiunta – e giovedì è successo. E ancora una volta è andata bene grazie alla professionalitĂ dei vigili del fuoco. Desideriamo esprimere la nostra vicinanza a tutti quei professionisti (i vigili del fuoco) che sono intervenuti all’incendio. Il quadro che i colleghi si sono trovati davanti era indescrivibile, con decine e decine di bombole di Gpl che esplodevano, che solo la fortuna e la professionalitĂ (che però a volte non basta) ha fatto sì che non ci fossero vittime. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo grido d’allarme dei sindacati. “Vigili del fuoco, organici miseri”

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - grido - allarme

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attivitĂ per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

A Via dei Gordiani la prevenzione è morta, ma il sindaco Gualtieri si gira dall’altra parte: Vigili del Fuoco USB presenti al presidio in Campidoglio Giovedì 10 alle 11.00 I dirigenti USB dei Vigili del Fuoco, da tempo denunciano le carenze di organico e la manc Vai su Facebook

Nuovo grido d’allarme dei sindacati. “Vigili del fuoco, organici miseri”; Emergenza Vigili del Fuoco: allarme rosso per Frosinone e Latina; Pfas, allarme salute tra i vigili del fuoco.

Nuovo grido d’allarme dei sindacati. “Vigili del fuoco, organici miseri” - Castiglione della Pescaia (Grosseto), 13 luglio 2025 – L’ incendio che si è sviluppato all’interno del campeggio “Santapomata” riporta a galla questioni ancora irrisolte. Segnala lanazione.it

Vigili del fuoco, grido dall’allarme - Il Giorno - Sotto organico e in condizioni di intervento difficili, non sempre al passo con ... Come scrive ilgiorno.it