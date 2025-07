Turismo è nata la ‘Costa dei Borghi’

Scopri la rinascita della Costa dei Borghi, un angolo di paradiso che si estende per 27 chilometri lungo le affascinanti coste di Fermo. Il progetto Cantiere Turismo, parte della Strategia “Soft Blue Fermano” e cofinanziato dal Pr Fesr 2021-2027, mira a creare un’immagine unitaria e riconoscibile di questa meravigliosa destinazione. Un'iniziativa coinvolgente e partecipativa che promette di valorizzare il territorio, rendendo il turismo più forte e autentico.

Fermo, 13 luglio 2025 – Trovare un linguaggio comune, un’immagine che valga come fotografia di 27 chilometri di costa, farsi conoscere con una precisa identità per diventare più forti: è questo il senso del progetto Cantiere turismo, parte integrante della Strategia territoriale urbana “Soft Blue Fermano” e cofinanziato dal Pr Fesr 2021-2027 – che ha coinvolto in un ampio processo partecipativo cittadini, operatori turistici, associazioni e stakeholder locali, attraverso incontri pubblici, laboratori tematici e momenti di coprogettazione. Il progetto è stato realizzato da Expirit, insieme ai partner della rete di imprese Dede Destination Design, di Ideazione per la componente strategica e studiowiki, e agenzia Una per la comunicazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it