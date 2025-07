Bari | anniversario dell’uccisione di Michele Fazio Aveva quindici anni

Nel cuore di Bari, oggi si ricorda Michele Fazio, un ragazzo di soli quindici anni la cui tragica morte ha segnato profondamente la nostra comunità. Il Coordinamento Nazionale Docenti delle Discipline dei Diritti Umani rinnova il suo impegno: trasformare questa memoria in un potente strumento di educazione e cambiamento sociale. Michele Fazio, con la sua giovane vita spezzata, ci invita a riflettere sull’importanza di promuovere giustizia e rispetto, affinché simili tragedie non si ripetano.

Nel giorno in cui si ricorda l'omicidio di Michele Fazio, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani desidera rinnovare un impegno che non si esaurisce nella commemorazione, ma che si traduce nella volontà di rendere la memoria strumento attivo di trasformazione educativa e sociale. Michele Fazio aveva quindici anni. Lavorava in un bar, aveva appena terminato il turno e stava portando delle pizze a casa, quando fu colpito da un proiettile vagante durante un regolamento di conti tra clan mafiosi.