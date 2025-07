Roberto Domini | il Mediterraneo non ha limiti l’Italia deve approfittarne

Il Mediterraneo, un mare senza confini, rappresenta una risorsa strategica e culturale per l’Italia. Roberto Domini, ufficiale ammiraglio della riserva con una lunga carriera nella Marina Militare, ha dedicato la vita a studiare e proteggere questo tratto di mare, evidenziando come l’Italia possa e debba sfruttare appieno le sue potenzialità. Un approccio visionario che invita a riflettere sul ruolo del nostro Paese nel cuore del Mediterraneo.

Pubblichiamo un intervento di Roberto Domini sul tema dell’Infinito Mediterraneo. Ufficiale Ammiraglio della riserva, Domini ha percorso l’intera carriera da Ufficiale di Stato Maggiore della Marina Militare nella specializzazione di direttore del tiro. Ha comandato nave Mogano, il contingente italiano in Sinai e le basi navali di Venezia e Augusta. Ha frequentato il Naval Staff College della Royal Navy a Greenwich (Londra) ed è stato Addetto per la Difesa presso l’Ambasciata Italiana di Zagabria. Ha insegnato a lungo Strategia marittima e Storia navale all’Istituto di Guerra Marittima di Livorno e all’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Roberto Domini: il Mediterraneo non ha limiti, l’Italia deve approfittarne

«La centralità strategica dell’Italia è sempre stata poco sfruttata: siamo un hub portuale e logistico, ma la nostra negligenza e i difficili rapporti con l’Oriente ci hanno impedito di far leva su questo fatto.» Verso l'infinito Mediterraneo con Roberto Domini.

