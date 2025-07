Scuola torna l’incubo caro-libri | Spesa fino a 1.400 euro

L’incubo caro libri torna a colpire le famiglie italiane, con spese che si aggirano fino a 1.400 euro per l’acquisto dei materiali scolastici. Una stangata che rischia di rendere ancora più difficile l’accesso all’istruzione, troppo spesso percepita come un lusso. Secondo le previsioni di Federconsumatori, il peso economico di quest’anno potrebbe aumentare, mettendo a dura prova il bilancio di molte famiglie.

Pisa, 13 luglio 2025 – “L ’ istruzione dovrebbe essere un diritto, invece sembra sempre più un lusso”. Purtroppo per le famiglie si prospetta un anno scolastico ancora più pesante a causa del caro libri che, secondo le previsioni di Federconsumatori, nel 2025 colpirà con ancora più forza. Sandro Imbraguglio, presidente della sezione provinciale pisana dell’associazione, ha infatti teorizzato che il costo dei libri scolastici “quest’anno sarà di 620 euro complessivi per le famiglie. Cifra che continua a crescere da tempo: nel 2024 era di 591 euro, che a sua volta era più alto del 20% rispetto all’anno prima“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola, torna l’incubo caro-libri: “Spesa fino a 1.400 euro”

