Mont’Alfonso sotto le stelle Andrea Satta apre le anteprime

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: “Mont’Alfonso sotto le stelle” apre le sue porte con un’anteprima speciale. Giovedì 17 luglio alle 21.15, in piazza Luigi Carli a Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Satta con il suo progetto “Transumanza Gotica” darà il via a un festival ricco di musica, teatro e cultura. Un evento unico per lasciarsi trasportare dall’energia delle stelle e dalla magia dell’arte. Non mancare!

Sarà il cantautore e scrittore Andrea Satta, con il progetto “ Transumanza Gotica ”, a inaugurare gli eventi anteprima a ingresso libero di “ Mont’Alfonso sotto le stelle “, il festival che a luglio e agosto porta nel cuore della Garfagnana musica, teatro ed eventi. Appuntamento giovedì 17 luglio, alle ore 21.15, in piazza Luigi Carli a Castelnuovo di Garfagnana. “Transumanza Gotica” è il ciclo-viaggio che Andrea Satta (già voce dei Têtes de Bois, oltre che pediatra) sta compiendo sul crinale dell’Appennino, attraverso scenari di lotta e coraggio della Resistenza Partigiana. Sul palco reciterà, racconterà e canterà, ballando fra le storie del suo libro “La Fisarmonica Verde” e alcune canzoni dell’album da solista “Niente di nuovo tranne te”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Mont’Alfonso sotto le stelle“. Andrea Satta apre le anteprime

