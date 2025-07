Ancora vandali a Cala Materdomini ma il Comune interviene e mette in sicurezza la spiaggia

Ancora vandali a Cala Materdomini, la spiaggia simbolo di libertà e bellezza cittadina. Il Comune, deciso a tutelare questo angolo di paradiso, interviene con tempestività per mettere in sicurezza l’area e preservare il suo fascino unico. Continueranno i nostri sforzi per garantire un ambiente sicuro e accessibile a tutti, perché Cala Materdomini merita rispetto e cura. La lotta contro gli atti di vandalismo è appena iniziata.

Non c?è pace per Cala Materdomini. La prima spiaggia libera con servizi della città, rimasta per due anni senza gestore, finisce ancora una volta nel mirino dei vandali. A. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ancora vandali a Cala Materdomini ma il Comune interviene e mette in sicurezza la spiaggia

In questa notizia si parla di: vandali - cala - materdomini - spiaggia

Cala Materdomini nel mirino dei vandali: Comune dà il via alla messa in sicurezza - Cala Materdomini, uno dei gioielli di Brindisi, rischia di essere compromessa dai vandalismi. Per proteggere questo angolo di paradiso e garantirne l’accesso sicuro a tutti, il Comune ha dato il via alla messa in sicurezza.

Cala Materdomini nel mirino dei vandali: Comune dà il via alla messa in sicurezza; Secondo bando infruttuoso? Borromeo: «Cala Materdomini abbandonata per un'altra estate»; Cala Materdomini nelle mire di ladri e vandali: Oneri di vigilanza a carico del futuro gestore.

Cala Materdomini nel mirino dei vandali: intervento d’urgenza del Comune, in attesa del piano già approvato - Nelle ultime ore, gravi danneggiamenti a servizi igienici e locali un tempo destinati alla ristorazione hanno imposto un intervento d’urgenza d ... Scrive brindisisera.it

Cala Materdomini senza pace, i vandali distruggono le telecamere - Distrutto l'impianto di videosorveglianza della spiaggia di Cala Materdomini, l'ufficio Patrimonio del Comune non ha perso tempo e ha convocato già oggi la seconda classificata ... Segnala quotidianodipuglia.it