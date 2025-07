Temporali forti allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana

Prepariamoci a un weekend all’insegna di piogge intense e temporali sulla Toscana: una saccatura atlantica ha scatenato un’allerta meteo arancione, con temporali forti che minacciano la costa e le zone meridionali della regione. La Protezione Civile ha già attivato il suo piano d’emergenza, invitando i cittadini alla massima prudenza. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa perturbazione.

FIRENZE – Bassa pressione in transito sulla Toscana a causa di una saccatura proveniente dall’Atlantico che porterà probabilità di temporali sparsi anche forti. Per questo la Sala operativa della Protezione civile ha emesso u n bollettino di allerta su gran parte della regione, valido dalle 7 alle 13 di domani domenica 13 luglio, per temporali forti e rischio idrogeologico su reticolo idraulico minore. Nel dettaglio: il codice di allerta è arancione su costa e a sud della regione. Giallo invece sulla Toscana centrale e sulle zone nord occidentali. Restano escluse dal bollettino di allerta le aree del Mugello e della Val di Sieve, della Romagna toscana, dell’Arno Casentino e Valtiberina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it