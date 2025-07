Ecco gli Slaid giovanissima band Minorenni ma innamorati del rock | Siamo tutti sincronizzati tra noi

Gli Slaid, giovanissima band minorenne innamorata del rock, sono pronti a conquistare il palco del Vaiano Summer Festival. Con una passione autentica e un talento sorprendente, dimostrano che l’età è solo un numero quando si tratta di musica. Questi giovani artisti, con i loro sogni e la loro energia, stanno già scrivendo il futuro del rock italiano. Non perderli: il meglio deve ancora venire!

Saliranno stasera sul palco del Vaiano Summer Festival e non sarà l’unica data della loro estate musicale. Gli Slaid sono la più giovane band emergente che partecipa alla manifestazione in corso in Vallata: 66 anni in totale per 5 componenti. La cantante del gruppo, Jamelia Marchini, vaianese, ha solo 12 anni, ma studia già chitarra e piano. Anche gli altri studiano musica e nonostante l’età non hanno improvvisato nulla. Tre frequentano ancora la scuola media e due le superiori. Il nucleo della band è nato alla School Rock di Massimo Dattoli, che alcuni di loro frequentano a Prato. Qui si è formato un primo complesso che poi è cresciuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it