La battaglia di Ilaria per i diritti La mia disabilità fa paura Nessuno mi concede l’affitto

La storia di Ilaria è un grido di battaglia per i diritti di tutti. In un Paese che promette uguaglianza, troppe persone come lei devono affrontare barriere invisibili e discriminazioni ingiuste. Quattro anni di ricerche, tentativi e delusioni: questa è la realtà di chi lotta contro l’odio e l’ignoranza. È ora di cambiare rotta e garantire a ogni individuo, indipendentemente dalla disabilità, una vera possibilità di vivere con dignità.

Fucecchio (Firenze), 13 luglio 2025 – Quattro anni a cercare una casa in affitto senza riuscirci. Ilaria Stecchi, 43 anni, disabile di Fucecchio, è stanca e demotivata perché le ha provate tutte. Ma soprattutto è arrabbiata per la discriminazione che subisce: il no alla casa in affitto non arriva per motivi economici ma, quando emerge il suo stato di disabile, l'offerta viene ritirata. Ed è successo parecchie volte. "Sono disabile dalla nascita – racconta Ilaria che si muove con il deambulatore – e nel corso della mia vita ho lavorato. Poi ho subito un intervento chirurgico e proprio in seguito a questo ho necessità di iniziare un percorso di autonomia, per non avere la prospettiva un giorno di finire in una struttura.

