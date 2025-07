parole arte e musica sotto le stelle allo chalet torna casciana cultura

Parole, arte e musica sotto le stelle: torna a Casciana Terme la rassegna Casciana Cultura, un appuntamento imperdibile che da oltre dieci anni anima il parco delle Terme. Quattro serate tra il 17 luglio e il 7 agosto, dedicate a protagonisti del giornalismo, della fotografia, della musica e dello sport, per vivere momenti di cultura e intrattenimento all’insegna della magia estiva. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dall’emozione e dalla creatività .

Con quattro appuntamenti al giovedì tra il 17 luglio e il 7 agosto torna la rassegna Casciana Cultura. Un appuntamento con l’intrattenimento che si rinnova a Casciana Terme da oltre dieci anni all’interno del parco delle Terme con lo Chalet che vedrĂ susseguirsi protagonisti del giornalismo, della fotografia, della musica e dello sport. "Anche quest’anno contribuiamo ad arricchire il calendario dell’intrattenimento estivo – spiega in una nota il direttivo dell’Associazione Nuova Casciana – vogliamo in questo modo consolidare una rassegna che ha ospitato in passato personaggi di primo piano e che ha saputo raccontare l’attualitĂ con leggerezza, qualitĂ e profonditĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it