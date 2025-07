La grande lirica a Perugia Silenzio parla la musica

la magia delle melodie di Morricone, capaci di emozionare e trasportare il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà. Prepariamoci a lasciar parlare la musica sotto il cielo stellato di Perugia, un’occasione unica per vivere l’eccellenza della grande lirica in un’atmosfera magica e coinvolgente. Non mancate a questa serata indimenticabile!

La stagione della Grande Lirica Umbria torna ai Giardini del Frontone per il tradizionale e atteso spettacolo estivo sotto le stelle. L’appuntamento è per questa sera alle 21 con “Silenzio, parla la musica“, spettacolo dedicato alle più celebri composizioni di Ennio Morricone che verranno interpretate dal Coro Lirico dell’Umbria e dall’ Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno con cui si è avviata una feconda collaborazione. Si ascolteranno così brani celeberrimi e colonne sonore entrate nell’immaginario collettivo, arricchite da potenti emozioni, immagini cinematografiche e suggestioni in IA per una serata di grande musica dal vivo sotto le stelle ai Giardini del Frontone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La grande lirica a Perugia “Silenzio, parla la musica“

In questa notizia si parla di: lirica - silenzio - parla - musica

Un viaggio emozionante tra le colonne sonore di Ennio Morricone che hanno fatto la storia del cinema, con l'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno e il Coro Lirico dell’Umbria Due serate d’incanto sotto le stelle umbre, dove a parlare sarà soltanto la musica. Vai su Facebook

Uno spartito condiviso: il mondo della musica si mobilita per Gaza; “LA MUSICA CONTRO IL SILENZIO” manifestazione a Cagliari; Vasco Rossi: Finalmente ho capito quello che faccio. E parla di una cosa che lo imbarazza.

Eleonora Contucci, parla la musica. Dalla lirica al ... - la Nazione - Dalla lirica al Festival di Pasqua La direttrice artistica di ’Paesaggi Musicali Toscani’: "Mi ispiro al maestro Henze: l’arte genera arte" ... Come scrive lanazione.it

Il Coro Lirico Siciliano lancia il progetto “L’Opera Lis": per i ... - Il maestro Francesco Costa, direttore artistico del Festival Lirico dei Teatri di Pietra in Sicilia: “Felici di donare emozione e sorrisi attraverso una forma d’arte altrimenti preclusa” 03 ... Scrive tuttosport.com