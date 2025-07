WWE | Goldberg dice addio al wrestling Gunther trionfa nell’ultimo match della leggenda

Dopo una carriera leggendaria, Goldberg saluta il ring con un addio emozionante ad Atlanta. La sua ultima battaglia, contro Gunther, ha scritto la parola fine di un’epoca indimenticabile nel mondo del wrestling. Con la sleeper hold finale, il campione ha sancito il commiato di un’icona, lasciando il pubblico senza fiato e il suo nome scolpito nella storia WWE. Per l’ultima volta, Goldberg ha dimostrato perché è un vero gigante del ring.

