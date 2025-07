Rubate le offerte per il Gaslini. La scatola era sul banco del bar.

In un mondo spesso segnato da imprevisti e scelte discutibili, ci sono ancora gesti di generosità che fanno la differenza. La vicenda di chi ha rubato le offerte destinate al Gaslini, lasciando sul banco del bar una cassetta vuota, ci ricorda quanto il vero valore risieda nel cuore delle persone. Ma non tutti si arrendono di fronte alla cattiva scena: il progetto dei nostri amici sarzanesi continua a brillare di speranza, perché ogni piccola azione può cambiare il destino di molti.

Sarzana, 13 luglio 2025 – C’è sempre qualcuno che va oltre e non frena, neppure di fronte al buon senso e alla solidarietà. Chissà quanto avrà creduto di rubare il ladro che si è spinto ad aprire la cassetta delle offerte sistemata sul bancone del locale e afferrarne il contributo. Saranno stati pochi spiccioli: inutili per il suo domani ma fondamentali per portare avanti il progetto lanciato dal gruppo sarzanese di amici che ogni anno grazie a una partita di calcio disputata al “Miro Luperi“ ricorda tanti amici che se ne sono andati troppo presto. Per questa edizione in programma sabato 19 luglio alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it