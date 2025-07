Milano invasa da due nuovi insetti alieni | cosa c’è da sapere e cosa dobbiamo fare in casa

Milano si trova sotto attacco da due insetti “alieni” che si stanno diffondendo rapidamente, minacciando le nostre piante ornamentali. Tra questi, spicca la Popillia Japonica, un coleottero verde metallizzato con un corpo bronzo ramato, arrivato da Malpensa quattro anni fa. È fondamentale conoscere come riconoscerli e intervenire tempestivamente in casa per limitare i danni. Ecco tutto ciò che devi sapere per proteggere il tuo patrimonio verde.

MILANO – Ci sono due insetti "alieni" che si stanno diffondendo a macchia d'olio anche a Milano e che stanno creando non pochi danni, soprattutto alle piante ornamentali. Il primo - che si può incrociare facilmente anche in pieno centro e nei parchi - è un coleottero: si chiama Popillia Japonica, è di colore verde metallizzato brillante, col corpo bronzo ramato e peli bianchi ai lati. "È partita da Malpensa quattro anni fa dopo essere arrivata in volo dal Giappone – spiega Carlo Lozzia, entomologo, già professore all'Università Statale – e ha raggiunto anche Milano, spostandosi sugli automezzi".

