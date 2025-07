le luci su garlasco e le ombre la nuova inchiesta a carico di andrea sempio ha ancora poche certezze intanto sul web interviene il garante della privacy contro il mercato nero

Le luci su Garlasco e le ombre sulla nuova inchiesta che coinvolge Andrea Sempio riaccendono il dibattito pubblico, mentre il web si mobilita contro il mercato nero della privacy. Nonostante le poche certezze e le molte domande irrisolte, questa vicenda continua a catturare l’attenzione di cittadini e media, dimostrando che i casi irrisolti non sono mai sepolti del tutto, ma vivono nel cuore delle nostre conversazioni quotidiane. La verità , forse, è ancora da scoprire.

Garlasco (Pavia), 13 luglio 2025 –  Garlasco, un “cold case” nonostante la definitiva (e discussa) condanna di Alberto Stasi per l’omicidio della fidanzata Chiara? La quotidianitĂ dimostra che la storia non è consegnata alla ghiacciaia dei ricordi e alla coltre protettiva della polvere sui faldoni giudiziari. Esposizione mediatica (con picchi di ascolto per le trasmissioni televisive), immediato e mai scemato interesse popolare in questi ultimi quattro mesi hanno camminato di pari passo, non sovrapponendosi ma alimentandosi a vicenda. E al centro una vicenda che pare costruita anche per soddisfare, con il dualismo Stasi-Sempio, il costume tutto italico di dividersi in colpevolisti e innocentisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it