Scarnecchia | Leoni-Inter? Cifre inadeguate ma confido in…

Giovanni Leoni resta al centro di voci e aspettative, con l’Inter che lo vede come un talento da acquisire. Tuttavia, l’elevata valutazione del Parma rappresenta un ostacolo significativo. Roberto Scarnecchia, ospite di RadioSportiva, analizza le cifre e le prospettive di mercato, offrendo una visione lucida e coinvolgente su questa trattativa complessa. In un contesto di incertezza, la speranza è che il talento emerga e trovi la sua giusta collocazione.

Giovanni Leoni è l’oggetto del desiderio dell’Inter, ma l’alta valutazione del Parma mette i bastoni tra le ruote. Sulle cifre e sulle aspettative di mercato si pronuncia Roberto Scarnecchia. PUNTI DI VISTA – Roberto Scarnecchia, ospite di RadioSportiva, esprime il proprio punto di vista sulla valutazione di Giovanni Leoni: « L’Inter è una delle squadre che ha più italiani in rosa, quindi questo è già un punto di partenza. La valutazione di un centrale difensivo straniero è molto simile a quella che ha Leoni. Forse, da un certo punto di vista, è giusto che un italiano in casa venga valutato leggermente meno, però è una questione di punti di vista. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Scarnecchia: «Leoni-Inter? Cifre inadeguate ma confido in…»

