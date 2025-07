Odissea nel Salento | viaggio in treno tra disagi e stazioni fantasma per raggiungere Leuca

Risparmio e sogni in valigia, ma il viaggio in treno verso Leuca si rivela un’avventura tra disagi e stazioni fantasma. La giovane, con lo sguardo speranzoso e gli zaini pieni di aspettative, si trova a confrontarsi con un percorso che mette alla prova la sua determinazione. Tra treni cancellati e binari desolati, il suo desiderio di scoprire il cuore del Salento diventa una vera odissea, ma la passione per questa terra meravigliosa non si spegne facilmente.

«Vorrei andare a Leuca», chiede la ragazza carica di zaini e tenda da campeggio, arrivata alla stazione di Gagliano del Capo. Sognava una vacanza nel Salento da anni. Ha messo i soldi da. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Odissea nel Salento: viaggio in treno tra disagi e stazioni "fantasma" per raggiungere Leuca

