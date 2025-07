Nigeria 44 condanne per Boko Haram

La lotta contro il terrorismo in Nigeria fa passi avanti concreti: 44 jihadisti di Boko Haram sono stati condannati a pene fino a 30 anni per finanziamento di attività terroristiche. Questi processi, svolti in tribunali civili speciali a Kainji, rappresentano un segnale di impegno e determinazione nel contrastare l'estremismo. Un passo importante verso una Nigeria più sicura e stabile, dimostrando che la giustizia può fare la differenza.

La Nigeria ha condannato 44 jihadisti di Boko Haram a pene detentive fino a 30 anni per finanziamento di attività terroristiche, ha dichiarato un'agenzia governativa. I condannati facevano parte di 54 sospetti processati in tribunali civili speciali nella città di Kainji,ha dichiarato Abu Michael, portavoce del centro di lotta antiterrorismo della Nigeria. "Le sentenze pronunciate durante i processi hanno portato a pene detentive da 10 a 30 anni, tutte accompagnate da lavori forzati", ha detto.

