Un regalo sulla panchina viola L’impegno di Chiara contro l’epilessia

Sarzana (La Spezia), 13 luglio 2025 – Una panchina viola in regalo alla città. Chiara ha scelto di festeggiare il suo sedicesimo compleanno in modo originale decidendo di donare e offrire un sorriso. Oltre ad aprire una raccolta fondi da destinare all’ ospedale Gaslini di Genova per aiutare chi combatte ogni giorno contro l’ epilessia coinvolgendo insieme ai genitori tanti amici e conoscenti ha avuto un sostegno anche dal Comune di Sarzana. L’altro pomeriggio il progetto sviluppato insieme alla sindaca Cristina Ponzanelli e all’assessore Sara Viola è arrivato a compimento. In piazza “Cesare Battisti“ infatti è stata installata la panchina viola per l’epilessia. 🔗 Leggi su Lanazione.it