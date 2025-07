Immigrazione clandestina Piccolo imprenditore fornisce falsi documenti

Un piccolo imprenditore extracomunitario di Terni è stato denunciato nell’ambito di un’operazione nazionale contro l’immigrazione clandestina condotta dallo Sco. Durante i controlli su oltre 1.300 stranieri e 167 imprese, sono emersi casi preoccupanti di utilizzo di falsi documenti per ingressi irregolari. Questa vicenda evidenzia come alcune realtà imprenditoriali possano essere coinvolte in pratiche illecite, mettendo a rischio la legalità e la sicurezza del nostro sistema.

Un piccolo imprenditore extracomunitario operante a Terni è stato denunciato nell’ambito dell’ operazione contro l’immigrazione clandestina condotta dallo Sco (Servizio centrale operativo) della polizia in 23 province italiane. Controllati 1317 stranieri e 167 imprese, arrestati 9 stranieri che erano ricercati per vari reati. E’ stato accertato che venivano utilizzati falsi documenti per le procedure di ingresso disciplinate dal cosiddetto decreto flussi, allegando alle istanze di ingresso falsi contratti di lavoro o false attestazioni di soggiorno, oppure l’offerta di servizi di intermediazione illecita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Immigrazione clandestina. Piccolo imprenditore fornisce falsi documenti

In questa notizia si parla di: falsi - immigrazione - clandestina - imprenditore

Falsi lavoratori e "decreto flussi", 5 arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Cinque arresti in provincia di Napoli svelano un'operazione clandestina che sfruttava il Decreto Flussi, creando finte domande di lavoro per immigrati.

Immigrazione, maxi retata: un imprenditore nei guai VIDEO; Terni, maxi operazione nazionale della Polizia di Stato contro l’immigrazione clandestina: denunciato un imprenditore ternano; Migranti, blitz alla Farnesina sui falsi permessi: cinque arresti per corruzione.

Immigrazione, maxi retata: un imprenditore nei guai VIDEO - Si è conclusa ieri mattina l’operazione condotta dal Servizio centrale anticrimine della Polizia di Stato contro l’immigrazione clandestina, che ha interessato ... Scrive msn.com

Maxi operazione della Polizia in 23 province contro l’immigrazione clandestina e i falsi documentali del Decreto Flussi - Maxi operazione della Polizia in 23 province contro l’immigrazione clandestina: falsi documenti, pratiche truffaldine sul Decreto Flussi e oltre 500. Segnala lamilano.it