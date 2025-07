Vivere vicino alla discarica | Nessuna contaminazione Il monitoraggio dell’Arpat

Vivere vicino alla discarica del Cassero a Serravalle (Pistoia) sembra non comportare rischi per la salute, grazie ai continui monitoraggi dell’ARPA. Le analisi approfondite dell’ente ambientale e dell’ASL confermano l’assenza di contaminazioni nell’aria, acqua e terreno che possano interessare la popolazione locale. Un risultato rassicurante che dimostra come attenzione e controlli rigorosi possano tutelare il nostro territorio e il benessere dei cittadini.

Serravalle (Pistoia), 13 luglio 2025 – "Le attività storiche di monitoraggio dell' Arpat hanno testimoniato che non ci sono contaminazioni dell'aria, dell'acqua e del terreno nella discarica del Cassero che interessino la popolazione che vive nelle vicinanze. Né altrove". E' quanto si legge in una nota pubblicata dall' Asl sull'indagine epidemiologica sui tumori rari a Casalguidi e sul territorio comunale in generale. Le analisi avevano riguardato anche la discarica del Cassero, del cui comitato non si hanno notizie da mesi, considerando anche che il sito web del Comune non ospita più il link di accesso agli atti del comitato stesso.

