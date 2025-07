Musk investe 2 miliardi nella sua xAI

Elon Musk non ferma la sua corsa nel mondo dell'intelligenza artificiale: con un investimento di 2 miliardi di dollari in xAI, la sua startup punta a rivoluzionare il settore. Quasi la metà della recente raccolta fondi proviene da SpaceX, sottolineando l’impegno personale del visionario imprenditore. Integrando xAI con la piattaforma social X, Musk mira a sfruttare la rete per...

2.18 Elon Musk ha deciso di investire 2 miliardi di dollari in xAI, la sua azienda di intelligenza artificiale, secondo il Wall Street Journal. Quasi la metĂ dell'ultima raccolta fondi di xAI proverrebbe da SpaceX, a conferma del forte impegno personale di Musk. La startup punta a competere con OpenAI anche grazie all'integrazione con la piattaforma social X (ex Twitter), avvenuta a inizio 2025. L'obiettivo è sfruttare la rete sociale per amplificare la diffusione e lo sviluppo del suo chatbot Grok collegato a X. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

