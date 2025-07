Non è mai troppo tardi per la maturità Caterina a Busto Arsizio si diploma a 54 anni | Ora sì che ce l’ho fatta

Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni: Caterina Putignano, 54 anni di Busto Arsizio, ha dimostrato che la determinazione può superare ogni ostacolo. Mamma e nonna, ha frequentato il corso serale in sistemi informatici, sfidando le difficoltà quotidiane e i momenti di sconforto. Ora, con il diploma in mano, Caterina ha concluso un percorso di passione e tenacia. La sua storia è un esempio di coraggio per tutti noi.

Busto Arsizio (Varese), 13 luglio 2025 – La festa per il diploma all’Ite Enrico Tosi, un momento di grande gioia per Caterina Putignano, 54 anni, di Busto Arsizio. Mamma di due figlie, Erika e Giulia, nonna di due nipoti, Alice e Paolo, ha frequentato il corso serale, indirizzo sistemi informatici. Ogni giorno, dopo il turno di lavoro, in classe, a lezione, al primo banco. E superando momenti di difficoltà e di sconforto ha realizzato il suo sogno, anche lei, tra i 446 diplomati dell’istituto bustese. Ci sono parole che Caterina non ha mai dimenticato, da quando era alunna delle elementari, le diceva la maestra “non combinerai mai nulla nella vita”, a se stessa bambina che si sentiva emarginata, incompresa dedica il diploma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non è mai troppo tardi per la maturità. Caterina a Busto Arsizio si diploma a 54 anni: “Ora sì che ce l’ho fatta”

