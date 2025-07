Maura e Paolo un’altra luna di miele | Ma dopo 50 anni ci siamo andati in bici

Maura Ventimiglia e Paolo, dopo 50 anni di matrimonio, hanno scelto un modo unico per celebrare il loro amore: un'avventura in bici tra Ancona e Orbetello, percorrendo 454 km e superando 11.500 metri di dislivello. La loro forza? la passione condivisa e il desiderio di vivere ogni momento intensamente. Ma, una volta arrivati a destinazione, la vera domanda è: quale sarà il prossimo anniversario da festeggiare? La risposta vi sorprenderà .

Forlì, 13 luglio 2025 – Hanno pedalato per 454 chilometri, suddivisi in 9 tappe, e guadagnato ben 11.500 metri di dislivello positivo, coprendo la distanza tra Ancona e Orbetello, tra costa adriatica e costa tirrenica. Ma la loro prima domanda, una volta scesi dalla bicicletta, è stata: qual è il prossimo anniversario da festeggiare? GiĂ , perchĂ© Maura Ventimiglia – presidente dell’associazione Fiab-Amici della bicicletta di Forlì – e il marito Paolo hanno festeggiato le loro nozze d’oro così: tornando, in sella all’e-bike, laddove tutto era cominciato. All’isola del Giglio, meta del loro viaggio di nozze, cinquant’anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it