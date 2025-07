il pd e le regionali in toscana manca il dibattito

Il dibattito interno al Partito Democratico sulla ricandidatura di Eugenio Giani in Toscana rimane ancora avvolto nel silenzio, lasciando spazio a molte domande e poca chiarezza. Mentre Giani si prepara a una possibile seconda candidatura, i temi cruciali e le sfide future sembrano essere stati messi da parte, alimentando un senso di incertezza. La mancanza di confronto aperto mette a rischio l’unità e la strategia del partito in vista delle regionali.

Firenze, 13 luglio 2025 – Il caos attorno alla possibile ricandidatura ufficiale di Eugenio Giani – che nel frattempo con una mossa politicamente accorta ha dato, statuto del Pd alla mano, la sua disponibilità a fare un secondo mandato – è rappresentativo dello stato del dibattito pubblico all'interno del partito guidato da Elly Schlein e dagli Schleiniani di Origine Controllata (SOC). Nel senso che il dibattito non c'è. Non sono ancora chiari i meriti della segreteria nazionale in questi oltre due anni di lavoro. Un risultato però è stato ottenuto: la normalizzazione della discussione pubblica del Pd.