Violenza giovanile il cappellano del Beccaria | Criminali a 16 anni? Non hanno senso del reale Gli adulti sono irrilevanti

In un mondo che cambia in fretta, la violenza giovanile solleva domande cruciali sul ruolo degli adulti e sulla percezione della realtà da parte dei giovani. Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile di Milano Cesare Beccaria, mette in luce un fenomeno inquietante: i ragazzi di 16 anni spesso non hanno consapevolezza del reale e sembrano disconnessi dai valori fondamentali. Ma quali sono le cause profonde di questa crisi? Scopriamolo insieme.

MILANO – “ I giovani di oggi? Non colgono i valori rintracciabili nella realtà. Sono disconnessi”. A parlare è don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile di Milano Cesare Beccaria e fondatore della comunità Kayros, che accoglie in comunità residenziali minori con procedimenti amministrativi, civili e penali. Don Claudio, i ragazzi accoltellatori del tram 31 sono italiani di seconda generazione. Ci sono correlazioni? “No, ormai la violenza tra i giovani, fatta dai giovani, è trasversale. Al Beccaria arriva di tutto. Non c’è una connotazione culturale”. Perché questi episodi così brutali aumentano? “Certamente la violenza connota i comportamenti di questi ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza giovanile, il cappellano del Beccaria: “Criminali a 16 anni? Non hanno senso del reale. Gli adulti sono irrilevanti”

