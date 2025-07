Guida TV Sky Cinema e NOW | Una terapia di gruppo Domenica 13 Luglio 2025

Preparati a trascorrere una serata indimenticabile davanti alla TV: domenica 13 luglio 2025, Sky Cinema e NOW offrono un vero e proprio viaggio nel mondo del grande cinema. Tra prime visioni, cult senza tempo e emozionanti storie di ogni genere, questa sera si apre con la commedia brillante "Una terapia di gruppo" su Sky Cinema Uno HD alle 21.15. Non perdere l’occasione di immergerti in un universo di emozioni e risate!

Stasera in TV, Domenica 13 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Una terapia di gruppo, commedia brillante guidata da. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Una terapia di gruppo, Domenica 13 Luglio 2025

In questa notizia si parla di: cinema - terapia - gruppo - domenica

Guida TV Sky Cinema e NOW: Una Terapia di Gruppo, Sabato 17 Maggio 2025 - Sabato 17 maggio 2025, Sky Cinema e NOW presentano una serata imperdibile dedicata al cinema. A partire delle 21.

? SOTTO LE STELLE DEL CINEMA ? giovedì 10 luglio : THE SUBSTANCE (VM14) venerdì 11 luglio: PAUSA sabato 12 luglio: IL GLADIATORE 2 domenica 13 luglio: UNA TERAPIA DI GRUPPO Ore 21:30 ? Ingresso: 6,50€ – Ridotto: 5,50€ – Tes Vai su Facebook

Una terapia di gruppo / Eventi / Vivere il comune / Homepage; Da FolleMente a Terapia di gruppo : il successo del cinema comico italiano (2024-2025); Una terapia di gruppo.

Una terapia di gruppo - Bergamo al Cinema - eventi - Una terapia di gruppo Al Cinema Teatro Del Borgo di Bergamo doppia proiezione del film di Paolo ... Scrive ecodibergamo.it

Una terapia di gruppo con Claudio Bisio arriva su Sky Cinema Uno e NOW - Una terapia di gruppo nasce come remake della commedia spagnola Toc Toc diretta da Vicente Villanueva e distribuita nel 2017, ma nella versione italiana può contare su un cast ricco di star nostrane. Segnala comingsoon.it