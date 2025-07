Il Man United potrebbe suonare l’Arsenal in gara per firmare Viktor Gyokokes

Il mercato estivo si infiamma con voci di grande rilievo: il Manchester United potrebbe sfidare l'Arsenal nel tentativo di portare Viktor Gyokokes a Old Trafford. La corsa al talentuoso attaccante dello Sporting CP si fa sempre più accesa, e le ultime indiscrezioni suggeriscono che i Red Devils siano pronti a fare un’offerta irresistibile. La domanda ora è: chi avrà la meglio in questa sfida di mercato?

Sito inglese: Ruben Amorim, manager del Manchester United, si guarda durante una partita della Premier League. (Foto di Ryan PierseGetty Images) L’attaccante Sporting CP Viktor Gyokokes continua a essere collegati con un passaggio dal club durante la finestra di trasferimento estivo. L’Arsenal è molto interessato a garantire la sua firma, ma il giornalista Pedro Sousa ha ora rivelato che il Manchester United li avrebbe offerti felicemente per l’internazionale svedese. Il manager del Manchester United Ruben Amorim ha già lavorato con il giocatore durante il loro periodo insieme al club portoghese e sarà interessante vedere se il Manchester United decidesse di tentare la fortuna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

