Un cuore per la Toscana e il Mondo Il ventesimo libro di Luca Bracali

Luca Bracali, celebre fotografo e narratore visivo, torna con il suo ventesimo libro: "Il nostro mondo. Fotografie a confronto dalla Toscana e dal Pianeta". Un omaggio alla Terra, impreziosito dall’emozionante immagine del cuore di mangrovie di Voh, simbolo di speranza e biodiversità . Con passione e impegno, Bracali continua a testimoniare l’amore per la Madre Terra, invitandoci a riflettere sulla nostra responsabilità nel custodire il pianeta. Il suo messaggio è un appello a non smettere mai di credere in un futuro migliore.

Ha voluto il grande cuore di mangrovie di Voh, che aveva fotografato nel 2006 in Nuova Caledonia, sulla copertina del suo ultimo libro, il ventesimo: Luca Bracali non smetterà mai di testimoniare con le immagini il suo amore per Madre Terra. Il volume, dal titolo "Il nostro mondo. Fotografie a confronto dalla Toscana e dal Pianeta" edito da Zerotre, è stato voluto dalla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, nato da un'idea del presidente Matteo Spanò. E' stato presentato in anteprima giovedì 10 luglio al Viola Park di Bagno a Ripoli, al termine dell'assemblea annuale, alla presenza di istituzioni, dirigenti bancari e rappresentanti del mondo imprenditoriale.

