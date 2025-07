13 luglio Pupo inizia da Arezzo il tour mondiale per i 50 anni di carriera

Il 13 luglio 2025 segna una tappa fondamentale nella straordinaria carriera di Pupo: l'inizio del suo tour mondiale "Pupo 50... storia di un equilibrista", celebrando 50 anni di musica e 70 di vita. Da Arezzo, città natale, a quattro continenti, l'artista si prepara a incantare il pubblico con uno spettacolo ricco di emozioni e ricordi indimenticabili, confermando il suo status di icona della scena musicale italiana e internazionale. Un anniversario da festeggiare con grande entusiasmo e passione.

Firenze, 13 luglio 2025 – Un compleanno e un anniversario speciali: il 2025 segna per Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, non solo i 70 anni d'età, ma anche i 50 anni di carriera. Per festeggiare questi importanti traguardi, l'artista ha preparato "Pupo 50. storia di un equilibrista", il nuovo tour mondiale che parte oggi da Arezzo e che tra il 2025 e il 2026 vedrà il cantautore protagonista in ben quattro continenti, passando dall' Europa agli Stati Uniti, dall'America del sud all'Australia, passando per la Russia, l'Uzbekistan e il Kazakistan. L'amatissimo cantautore, paroliere, compositore e conduttore televisivo, interprete e autore di successi come Gelato al cioccolato, Su di noi, Firenze Santa Maria Novella, Un amore grande e Sarà perché ti amo (scritta per i Ricchi e Poveri), ora ha trovato la felicità, accanto a due donne, la moglie Anna e la compagna Patricia con le quali vive un modello di famiglia diverso dal solito.

