Chi è la Talpa?

© US MediasetChi è la? Il reality di Canale 5 pone un unico grande interrogativo scoprire chi tra i 10 concorrenti sia l’infiltrato. Chi tra Gilles Rocca, Elisa Di Francisca, Marina La Rosa, Lucilla Agosti, Andrea Preti, Alessandro Egger, Marco Melandri, Orian Ichaki e la coppia Veronica Peparini-Andreas Muller sta mentendo? Ludovica Frasca è stata già eliminata alla prima puntata, dunque, non è la. Ecco gli indizi emersi. Elenco delle missioni: Prima puntata Prima prova: i concorrenti, legati a due a due (Preti-Egger, Peparini e Muller-La Rosa, Ichaki-Rocca, Frasca-Melandri, Di Francisca-Agosti) avevano come obiettivo quello di slegarsi per raggiungere uno scrigno al cui interno erano presenti una busta (contenente un montepremi) e una chiave in grado di aprire lo scrigno successivo.