Ilfattoquotidiano.it - “Avete dato uno scopo alle ultime fasi della mia malattia, è stato bellissimo connettermi con voi. Vi auguro il meglio”: l’ultimo saluto dell’influencer Bella Bradford prima di morire

“Grazie, ragazzi, per questa corsa meravigliosa. Spero che tutti voi abbiate una vitae spettacolare”. È questoche l’influencerha voluto dedicare alla sua community su TikTok. La content creator, infatti, è morta a soli 24 anni a causa di un tumore maligno, chiamato rabdomiosarcoma, che le eradiagnosticato nel 2021., però,ha voluto salutare i suoi fan con un ultimo “get ready with me”, una tipologia di contenuto, molto comune sui social, in cui un content creator si veste di fronte alla telecamera, dispensando ‘consigli’ di moda. Ed è proprio grazie a questi video cheè diventata celebre sulla piattaforma, così che la content creator ne ha lasciato uno da condividere solo dopo la sua morte, avvenuta lo scorso 15 ottobre. “Filmare questi video haunomiae mi ha anche connesso con una community di persone gentili”, ha scrittosu TikTok a corredo del suo ultimo video.