Ilnapolista.it - Vidal battibecca con la polizia dopo il fermo per abusi sessuali VIDEO

Arturoè stato fermato dalle forze dicilene nelle prime ore del mattino di ieri mentre era con i compagni di squadra in un locale di Vitacura, a nord-est di Santiago, dove si celebrava la vittoria contro il Deportes Iquique. L’accusa per lui e i compagni è di aver drogato una donna e di aver commesso un reato sessuale. L’ex calciatore dell’Inter è stato portato in una stazione dia Vitacura lunedì mattina, dove ha subito un “controllo d’identità investigativa”, una procedura dellaapplicata quando c’è il sospetto che una persona abbia commesso, stia per commettere o abbia tentato di commettere un crimine, ha spiegato il colonnello dei Carabinieri Gerardo Aravena in dichiarazioni alla stampa. El momento en que Carabineros le realiza el control de identidad a Arturohttps://t.