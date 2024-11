Regione, la lingua dei segni entra nei centri dell’impiego

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Roma, 5 novembre 2024 – Ladei(Lis)nei(Cpi) dellaLazio. Il servizio va ad arricchire l’offerta dei Cpi, creando, di fatto, un ponte tra le persone non udenti e l’esterno, con un occhio di riguardo al mondo del lavoro. Si tratta di un progetto sperimentale che avrà durata biennale e punta a facilitare i colloqui di un’utenza che finora non aveva grandi possibilità di accesso autonomo alle prestazioni erogate dai Cpi. L’utente prenderà appuntamento compilando una semplice richiesta di prenotazione e svolgerà il primo colloquio in remoto tramite la piattaforma Teams, dialogando con l’operatore attraverso l’interprete. Un eventuale secondo colloquio potrà essere svolto anche in presenza, sempre con le stesse modalità (prenotazione su form apposito e traduzione simultanea attraverso supporto digitale).