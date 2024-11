Formiche.net - Perché serve una strategia quantum italiana

Il presidio italiano nel campo delle tecnologie di frontiera (deep tech) sarà determinante per lo sviluppo del Paese. La crisi pandemica ha evidenziato la straordinaria importanza di una tecnologia già nota, i semiconduttori, componenti fondamentali di un’economia sempre più digitalizzata in uno spettro sempre più ampio di settori, soprattutto quelli strategici. La più recente diffusione delle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale (IA), resa quanto mai evidente dalla ribalta delle applicazioni di IA generativa, ha già fatto intuire il potenziale rivoluzionario di questa tecnologia – a sua volta fondata sulla capacità di calcolo garantita dai semiconduttori – e le immense ripercussioni che comporta nella dimensione industriale, economica, medico-sanitaria, sociale, accademica, militare e non solo.