Mariavittoria ossessionata da Shaila al GF? Pamela la stronca | Ora basta

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, gli animi hanno continuato ad essere piuttosto concitati all’interno della casa.Minghetti, ad esempio, si è sfogata conPetrarolo dopo la diretta in merito allo scontro che ha avuto conGatta. La donna è apparsa piuttostodalla coinquilina, al punto che la Petrarolo ha dovuto redarguirla. Lo sfogo diMinghetti dopo la puntata del GF Nella casa del Grande Fratello le tensioni sonno continuate anche dopo la puntata andata in onda ieri. PerMinghetti è stata una diretta molto complicata, in quanto ha dovuto fare i conti con uno scontro conGatta, ma non solo. La ragazza ha anche assistito all’uscita di Tommaso Franchi, il quale è diretto al Gran Hermano per incontrare Maica Benedicto.