Calciomercato.it - Lazio, Romagnoli esce allo scoperto sulle voci di addio: “Se non fossi felice chiederei la cessione”

Leggi tutto su Calciomercato.it

Lapassa 2-1 all’Olimpico col Cagliari e continua a correre: le parole nel postpartita di Alessio, che parla anche del futuro Laaggancia Atalanta e Fiorentina a quota 22 punti e balza a -3 dalla vetta occupata dal Napoli. Col Cagliari arriva un 2-1 molto complicato, una partita risolta da un rigore di Zaccagni e che stava diventando il classico ‘trappolone’. Alla fine i biancocelesti ne escono con un’altra vittoria. Alessio(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita il commento e l’analisi di Alessio, che risponde e chiarisce anche sul proprio futuro: Come stai? Com’è giocare in difesa con Baroni? “Sto bene innanzitutto. Sarri difende in un modo, Tudor in quello opposto, Baroni è una via di mezzo. Ci stiamo trovando bene tutti quanti”. Sei sorpreso di questa? “Sorpreso no, abbiamo fatto un grandissimo ritiro, siamo un gruppo forte e ci godiamo i risultati.