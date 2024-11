Iodonna.it - L'attore spagnolo sconfitto al televoto da Amanda Lecciso, Clayton Norcross e Mariavittoria Minghetti

Leggi tutto su Iodonna.it

L’ottava settimana del Grande Fratello 2024 è cominciata con tante novità. In casa è arrivato Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, già visto a Temtpation Island. Tommaso Franchi vola in Spagna per partecipare al Gran Hermano e soprattutto il cast ha salutato un concorrente. Iago García è l’eliminato dell’undicesima puntata, andata in onda lunedì 4 novembre su Canale 5. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello 2024”: Shaila e Lorenzo isolati, Tommaso va al “Gran Hermano” Grande Fratello 2024, eliminato Iago García Un’eliminazione un po’ a sorpresa, arrivata dopo unche lo ha visto scontrarsi conMinghetti.