Biccy.it - L’accordo che Diddy faceva firmare ai vip è finito on line: il documento

Leggi tutto su Biccy.it

Da quandoin manette centinaia di vittime hanno trovato il coraggio di denunciarlo e qualcuno degli invitati alle sue feste ha anche fatto delle rivelazioni scioccanti. Molti però si chiedono come mai i vip che hanno partecipato ai party non abbiano mai detto nulla. Alcuni continuano a tenere la bocca chiusa perché sono stati complici di Sean Combs, ma molti altri non hanno mai potuto fare rivelazioni perché hanno firmato un accordo di riservatezza. Uno di questi documenti è ancheon, pubblicato da TMZ. Accordo di riservatezza cheai suoi ospiti. Nelin questione (qui per vederlo) si specifica che è vietata qualsiasi divulgazione di informazioni.di non divulgazione impedisce agli invitati ai Freak Off di fotografare, filmare o registraree gli altri vip senza il loro consenso scritto.